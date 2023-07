Ab 31. Juli müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der L22/Straße Am Strande zwischen Höhe Schnickmannstraße und Höhe Grubenstraße auf Einschränkungen einstellen. Foto: Aline Farbacher up-down up-down Mit Karte: Baustellen Ab Montag wird es auf der L22 in Rostock eng: Wo es weitere Sperrungen gibt Von Aline Farbacher | 30.07.2023, 13:11 Uhr

Gleich an mehreren Stellen wird auf der Straße Am Strande gebaut. Wo weitere Baustellen in Rostock zu Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer führen.