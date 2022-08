Bis 2023 soll das Mehrfamilienhaus mit 28 Mietwohnungen am Warnowufer stehen und Bewohnern einen Blick auf den Stadthafen bieten. FOTO: JH Holding GmbH up-down up-down Warnowufer in Rostock Neubau in der KTV bietet Wohnen mit Blick auf den Stadthafen Von Aline Farbacher | 17.08.2022, 16:23 Uhr

Entlang der L 22 in Rostock entstehen in den nächsten Jahren mehrere Wohnhäuser. So auch am Warnowufer direkt gegenüber dem Besitos. Dass dafür Gewerbeflächen weichen müssen, wird kritisiert.