Die neue Bürgerinitiative „HRO pro Auto“ lud am Freitag auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus zur ersten öffentlichen Kundgebung: Kenny Grafenhorst (l.) und Karl Raeuber von der Initiative. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Neue Bürgerinitiative Rostocker wollen Zeichen gegen „autofeindliche Politik“ setzen Von Jens Griesbach | 07.10.2022, 14:43 Uhr

Runter mit den Parkgebühren, mehr Parkplätze oder eine Brötchentaste in der Rostocker Innenstadt: Die neue Bürgerinitiative „HRO pro Auto“ will den Autofahrern in der Hansestadt eine Stimme geben.