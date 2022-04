Gesine Gräf (l.) von der ITS-Station, Nadine Hafermann und Jürgen Meyer aus der Verwaltung schicken die ersten Pakete auf die Reise. FOTO: Joachim Kloock Rostock Neue DHL-Packstation in der Südstadt freigeschaltet Von Anne Luttermann | 25.04.2022, 19:47 Uhr

Direkt an der Hauptzufahrt am Klinikum steht eine neue DHL-Packstation. Das erfreut nicht nur die Mitarbeiter und Anwohner in der Südstadt, sondern auch das Klima.