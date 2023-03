Auf Höhe des Penny-Marktes in der Bützower Straße in Rostock-Lichtenhagen will die RSAG schon bald eine neue Bushaltestelle errichten. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Anderer Standort priorisiert Anwohner halten neue Haltestelle in Rostock-Lichtenhagen für unnötig Von Nicolas Bahr | 09.03.2023, 17:04 Uhr

Zur besseren Anbindung einiger Lichtenhäger an das Rostocker Netz des ÖPNV will die RSAG eine neue Haltestelle in der Bützower Straße errichten. Notwendig wäre das jedoch vielmehr an anderen Punkten im Stadtteil, meinen Anwohner und Ortsvertreter.