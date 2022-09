Ab Dienstag können Interessenten in der neuen Mensa in der Ulmenstraße essen gehen. Foto: Anne Luttermann up-down up-down Universität Rostock Neue Mensa in der Ulmenstraße versorgt Studenten auch abends Von Anne Luttermann | 28.09.2022, 16:38 Uhr

Es ist die zweitgrößte in Rostock und Mitarbeiter können täglich bis zu 1600 Essen produzieren: die Mensa in der Ulmenstraße öffnet am Dienstag ihr Tore. Was die neue Mensa alles zu bieten hat: