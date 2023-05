Bahnstrom-Techniker Max Seidel arbeitet gerne für die RSAG. Nun wirbt eine Straßenbahn unter anderem mit seinem Gesicht für die öffentliche Daseinsfürsorge. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Klinikum Südstadt und RSAG Neue Rostocker Straßenbahn wirbt für wichtige Berufe Von Malte Fuchs | 16.05.2023, 17:15 Uhr

Eine ungewöhnliche Kombination schmückt von jetzt an eine Straßenbahn: Mitarbeiter der RSAG in orangener Arbeitskleidung sind neben Angestellten des Klinikums Südstadt in weißen Kitteln abgebildet. Der Grund: Die beiden städtischen Unternehmen wollen auf den täglichen Einsatz ihrer Mitarbeiter aufmerksam machen.