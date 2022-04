FOTO: Voi Schwedische Firma Voi startet Angebot Neuer E-Scooter-Verleih in Rostock Von Anne Luttermann | 29.04.2022, 14:47 Uhr

Ein neuer E-Scooter-Verleih hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Rostock seine Fahrzeuge aufgestellt. Durch Sicherheitsmaßnahmen will das Unternehmen Unfällen vorbeugen und für geordnetes Parken sorgen.