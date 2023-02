Inhaber Thomas Schiller betreibt den Onlineshop und das Ladenlokal der Brettspiel-Pioniere und wird dabei von seiner Partnerin Inge Königstein unterstützt. Foto: Caroline Bothe up-down up-down Fachgeschäft für Spiele-Fans Vom Onlineshop zum Spieleabend: Die Brettspiel-Pioniere in Rostock Von Caroline Bothe | 11.02.2023, 17:39 Uhr

Geselligkeit und Kreativität in Dierkow: Die Brettspiel-Pioniere zeigen in ihrem Spielefachhandel nicht nur die neuesten Trends von Karten- über Würfel- bis hin zu Brettspielen und Zubehör, sondern bieten auch Raum für gesellige Spieleabende. Der Inhaber gibt Einblicke in die neuesten Spiele-Trends.