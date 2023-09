Nach der Insolvenz von Gerry Weber und Hallhuber mussten auch die beiden Filialen der bekannten Modemarken im Hanse Outlet Center in Broderstorf an der Autobahn 19 vor den Toren Rostocks schließen – zuletzt Anfang dieser Woche der Shop von Gerry Weber. Doch jetzt kann Centermanager Christian Eck einen ersten Erfolg verkünden: Für die verwaiste 140 Quadratmeter große Ladenfläche von Hallhuber ist ein Nachmieter gefunden.

„Am 12. Oktober wird die Modefirma Brax ihren Outlet-Store im ehemaligen Hallhuber-Laden eröffnen“, sagt Eck. Und auch in Bezug auf einen baldigen Nachfolger für den jetzt leer stehenden zirka 280 Quadratmeter großen Gerry Weber Shop ist Christian Eck optimistisch. „Hier sind wir mit mehreren Interessenten in sehr guten Gesprächen“, sagt er. Es seien aber noch keine Verträge unterschrieben. Allerdings handele es sich um namhafte Marken, die die Attraktivität und den Markenmix im Hanse Outlet Center in Broderstorf weiter verbessern würden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Aktuell befinden sich im Hanse Outlet Center 35 Geschäfte. Bei diesem Einkaufszentrum handelt es sich um das einzige Outlet Center an der Ostseeküste und das einzige Center seiner Art zwischen Neumünster, Berlin und Stettin. Markenhersteller bieten hier ihre Waren aus der Vorsaison mindestens 30 bis 70 Prozent günstiger gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung an. Das Outlet Center existiert seit 2017 und befindet sich im ehemaligen Fachmarktzentrum Heros an der A 19.

Plant noch drei Neueröffnungen bis Jahresende im Hanse Outlet Center: Centermanager Christian Eck. Foto: Jens Griesbach Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Insgesamt können im Hanse Outlet bis zu 40 Geschäfte Platz finden. „Bis Jahresende werden noch mindestens drei neue Geschäfte eröffnen“, zeigt sich Christian Eck optimistisch. Noch will er nicht verraten, um welche Marken es sich handelt. Fest steht allerdings schon, dass der zurzeit geschlossene Modeladen Jack & Jones dazu gehört. Jack & Jones zieht innerhalb des Hanse Outlet Centers um und soll am 26. Oktober auf der Fläche neben dem Only-Shop wiedereröffnet werden.