Hanse Outlet Center Broderstorf Weitere Neueröffnung im Hanse Outlet Center bei Rostock: Sportgigant kehrt zurück Von Jens Griesbach | 04.10.2023, 16:13 Uhr Zu den im Hanse Outlet Center in Broderstorf bereits existierenden Sportmarken Nike und Adidas kommt jetzt eine weitere hinzu. Foto: Jens Griesbach

Die neuen Geschäfte geben sich im einzigen Outlet Center an der Ostseeküste die Klinke in die Hand. Jetzt kehrt eine große deutsche Sportmarke zurück ins Hanse Outlet Center an der A19 in Broderstorf.