Aram Furaiji steht unter Strom. Der 26-jährige Rostocker betreibt seit gut einem Monat, seit Mitte August, das Milano Rolls gemeinsam mit seiner Freundin. An der Pädagogienstraße, im Herzen der Altstadt, bieten sie unter anderem Kaffee, Kuchen, Milchshakes, Eis-Rolls und Tacos an – an sieben Tagen in der Woche. Bereits morgens bestellen Kunden Kaffee, kommen benachbarte Ladenbetreiber auf ein kurzes Gespräch vorbei, erwartet Furaiji Lieferungen. Es ist viel zu tun.

Vom Hotelfachmann zum eigenen Café in Rostock

Für ihn ist es jedoch der vorläufige Höhepunkt seiner Karriere als Gastronom: das eigene Lokal. Nach dem Ende seiner Ausbildung als Hotelfachmann im Warnemünder Hotel Neptun arbeitete er in zahlreichen Restaurants in Rostock. Auch in einem Fünf-Sterne-Restaurant an der Nordsee war er bereits.

Darauf folgte der erste kleine Schritt in die Selbstständigkeit. „Wir betrieben einen Imbisswagen in der Innenstadt. Es wurde super angenommen“, erinnert er sich. Im Schatten des Kaufhauses in der Langen Straße vertrieb der Mann mit den kurzen Haaren und dem schwarzen Bart Kumpir, also Ofenkartoffeln mit Butter oder Käse.

Allerlei Süßes bietet das Milano Rolls an, doch auch herzhafte Tacos stehen auf der Karte des Cafés in Rostock.

Einen richtigen, eigenen Laden zu eröffnen, schien der logische, nächste Schritt zu sein. Doch Furaiji gibt offen zu: Ganz leicht fiel ihm die Entscheidung nicht. Das Risiko, die zusätzliche Belastung. „Ich habe Angst gehabt“, sagt er. Aber seine Familie habe ihn ermutigt. „Meine Eltern meinten: Du sollst dir was Eigenes aufbauen, solange du noch jung bist.“ Dazu kam Unterstützung von seiner Schwester. Sie ist ebenfalls Gastronomin und inspirierte ihren Bruder zu so manchem Angebot auf der Karte.

Viele Eigenkreationen: Das bietet Aram Furaiji im Café Milano Rolls

Überhaupt, auf das breite Angebot ist der 26-Jährige stolz. Und dabei legt er besonderen Wert auf die zahlreichen Eigenkreationen: „Ich mag fertige Gerichte überhaupt nicht“, meint er. Das manifestiere sich in mancherlei eigens erdachter Soße, selbst gebackenem Kuchen, eigens gemixtem Eis – und den Milchshakes. Über die sagt er ganz unbescheiden: „Die machen wir richtig perfekt. Das bekommt nicht jeder so hin.“

Der größte Hingucker – und der Renner bei den Kunden – sind jedoch die Eis-Rolls: Dafür mischt er verschiedene Zutaten mit Sahne, verstreicht sie auf einer eiskalten Metallplatte und kratzt dann die gefrorene Mischung in perfekten Rollen vom Blech. „Wir wollen die Leute mit etwas Neuem gewinnen“, sagt Furaiji dazu. Und das scheint bereits nach einem Monat zu gelingen.

Elegant lässt sich die gefrorene Masse mit einem Schaber aufrollen.

Stolz verweist er auf die Online-Rezensionen, die fast ausnahmslos positiv ausfallen. Dort lobt eine Nutzerin auch das vegane Angebot: „Es war alles sehr lecker“, schreibt sie.

Trotzdem sich derzeit die allgemeine Konsumzurückhaltung bemerkbar mache, kommt immer mehr Kundschaft, meint der Gastronom. Auch für den Winter, wenn Speiseeis wohl kaum Kunden anlockt, hat er bereits eine Idee. „Dann bieten wir vielleicht wieder Kumpir an“, sagt er. Ganz so wie früher im Imbisswagen in der Langen Straße.