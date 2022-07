Prof. Dr. Matthias Beller (l.) und Doktorand Christoph Wulf in der Versuchshalle des Technikums. FOTO: Carolin Beyer up-down up-down Leibniz-Institut für Katalyse Neues Technikum bietet Platz für nachhaltige Chemie in Rostock Von Carolin Beyer | 04.07.2022, 18:35 Uhr

In der neuen Versuchshalle in der Südstadt sollen Experimente in neuen Größenordnungen stattfinden und der Fokus auf erneuerbare Energien gelegt werden.