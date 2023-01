Am Fraunhofer IGP in Rostock findet der 1. Baltic Work Day statt. Foto: Fraunhofer IGP Rostock up-down up-down Fraunhofer-Institut Rostock Zum ersten Mal Baltic Work Day in Rostock Von Jens Griesbach | 23.01.2023, 08:05 Uhr

Wie kann New Work zur Fachkräftesicherung beitragen? Dieser Frage widmet sich der 1. Baltic Work Day am 23. Februar am Fraunhofer IGP in Rostock.