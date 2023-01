Bio-Produkte aus der Region sind zunehmend gefragt und einige Handelsketten verfolgen eigene Strategien, wie sie mehr regionale Produkte vermarkten können. So auch der Mitgliederladen in Rostock, der sich ausschließlich auf solche Lebensmittel spezialisiert hat. Die regionale Herkunft von Lebensmitteln hat für immer mehr Verbraucher eine große Bedeutung. Je nach Studie geben rund 50 bis 75 Prozent der Bevölkerung an, Wert auf regionale Lebensmittel zu legen.

Doch kommen die Supermärkte in der Hansestadt da überhaupt hinterher? Ist das Angebot an biologisch angebauten Lebensmitteln aus der Region groß genug? Oder legen Sie überhaupt keinen gesteigerten Wert auf solche Lebensmitteln? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Foto: Monika Skolimowska/dpa