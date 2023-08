Eine weitere Baustelle in der Rostocker Südstadt: Von Mittwoch, 30. August, bis voraussichtlich Freitag, 20. Oktober, wird die Fahrbahn in der Nobelstraße (L132) saniert. Darüber informiert die Rostocker Stadtverwaltung. Die Arbeiten sollen in vier Teilabschnitten vorgenommen und so eine Vollsperrung auf dem 635 Meter langen Abschnitt verhindert werden. Da für den Verkehr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht, wird dieser über eine Baustellenampel geregelt.



Vom 30. August bis 8. September wird im ersten Bauabschnitt der stadteinwärts führende Bereich zwischen dem Charles-Darwin-Ring und der Lomonossowstraße erneuert. Vom 8. bis 19. September folgt der zweite, heißt es von der Stadt. Dieser Abschnitt umfasst die Gegenrichtung.

Anschließend folgt der Bereich zwischen der Lomonossowstraße und der Tychsenstraße, vom 19. bis 28. September stadteinwärts und im vierten und letzten Bauabschnitt vom 28. September bis 11. Oktober stadtauswärts.

Kurzzeitig keine Zufahrt zu Garagen und Gartenanlage

Besonders zu beachten ist, dass dabei vom 12. bis 15. September eine Zufahrt zum Garagenkomplex am Südblick und zur dortigen Kleingartenanlage nicht möglich ist.

Doch trotz der Vermeidung einer Vollsperrung kündigt die Stadt bereits an: Für den Pendler-, Wirtschafts- und Dienstleistungsverkehr wird es in der Zeit der Bauarbeiten zu erheblichen Einschränkungen und Behinderungen kommen. Daher, so der Appell des Tiefbauamtes und der zuständigen Verkehrsbehörde, werden alle Verkehrsteilnehmer gebeten, sich frühzeitig auf diese Situation einzustellen.

Pendler werden gebeten, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen, wie Fahrrad, S-Bahn, Bus oder Straßenbahn. Auch andere Streckenführungen werden empfohlen.