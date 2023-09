Jedes Jahr von September bis Oktober wird auf der Theresienwiese in M├╝nchen f├╝r mehr als zwei Wochen angesto├čen und gefeiert: Ab Samstag, 16. September, hei├čt es auf dem Oktoberfest wieder ÔÇ×OÔÇśzapt is!ÔÇť. Aber auch den Rostockern werden zahlreiche M├Âglichkeiten geboten, traditionell mit Wei├čwurst und einer Ma├č Bier ordentlich zu feiern.

In Warnem├╝nde, bei der Trotzenburg, bis hin nach Bargeshagen im Joho Park haben Rostocker die M├Âglichkeit, in Tracht der bayrischen Tradition beizuwohnen. Zudem wird auch in diesem Jahr das Oktoberfest wieder im Rostocker Stadthafen gefeiert. J├Ąhrlich Tausende Besucher aus dem In- und Ausland werden dann an den Stadthafen gelockt. Regelm├Ą├čig sind die Tickets daf├╝r schnell vergriffen. Doch was halten Sie von dem Oktoberfest? Ein Muss f├╝r den Norden oder doch eher unn├Âtig? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.