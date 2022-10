Eltern, die in Rostock einen Kitaplatz für ihr Kind suchen, können dies online über ein Portal erledigen. Symbolfoto: dpa/ Sebastian Gollnow up-down up-down Kita-Planer überarbeitet Suche nach Kitaplatz in Rostock über Onlineportal wird nutzerfreundlicher Von Antje Kindler | 11.10.2022, 16:29 Uhr

Eltern können über den Kita-Planer nun besser an ihre Bedürfnisse angepasst nach Betreuungseinrichtungen suchen. So erhalten sie beispielsweise in Echtzeit Rückmeldungen zu ihren Anfragen.