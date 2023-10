50.000 Euro Startkapital, 17 Wochen Zeit, Teams aus zwei bis vier Schülern – das Planspiel Börse der Ostseesparkasse (Ospa) Rostock bringt Schüler spielerisch dazu, sich mit Finanzen und Geldanlagen zu beschäftigen.

Am Mittwoch, 4. Oktober, startete das beliebte Spiel in eine neue Runde. Schüler aus der Hansestadt und dem Landkreis Rostock haben bis zum 30. Januar 2024 die Möglichkeit, praxisnah das Geschehen am Aktienmarkt kennenzulernen. „Bereits mehr als 550 Schüler aus 13 Schulen haben sich angemeldet“, teilte Cynthia Hennig-Kundt, Sprecherin der Ospa, mit. Die Registrierung ist noch bis zum 15. November offen.

Seit Jahrzehnten ist das Planspiel Börse ein Highlight der finanziellen Bildung für Jugendliche und junge Erwachsene. Der 17-wöchige Online-Wettbewerb vermittelt Grundwissen rund um die Themen Aktien und Handel an der Börse. Teilnehmer legen virtuelles Geld nahhaltig an, erwerben grundlegendes Börsenwissen und üben sich spielerisch und risikofrei in verschiedenen Anlagestrategien.

Erfolgreiches Bildungsprojekt der Sparkassen Deutschlands

„Das Planspiel Börse ist eines der erfolgreichsten Bildungsprojekte der Sparkassen in Deutschland. Ich freue mich, dass auch wir als Ostseesparkasse Rostock damit erneut aktiv zur finanziellen Bildung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unserem Geschäftsgebiet beitragen und Lehrenden ein spannendes, praktisches Tool an die Hand geben können“, so Bernd Brummermann, Vorstandsvorsitzender der Ospa Rostock.

Das virtuelle Startkapital beträgt für alle teilnehmenden Teams 50.000 Euro, gehandelt wird zu realen Kursen der Börse Stuttgart. Es gewinnen die Teams, die in den Kategorien „Gesamtwertung“ und „Nachhaltigkeitsbewertung“ den größten Wertzuwachs in ihrem virtuellen Depot erzielen. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise für herausragende Leistungen.

Auf alle Bundessieger wartet als Höhepunkt eine Reise im Frühjahr 2024. „Im vergangenen Jahr kamen die Landessieger beider Bewertungsgruppen aus dem Geschäftsgebiet der Ospa – ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr an diesen Erfolg anknüpfen können“, so Richard Hundt, Projektverantwortlicher der Ospa für das Planspiel Börse.