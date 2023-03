Rainer Pahl, Geschäftsführer des Pädagogischen Kollegs Rostock, kann an dem neuen Standort seiner Berufsschule nun bald noch mehr Auszubildende begrüßen. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Private Berufsschule Pädagogisches Kolleg eröffnet neuen Campus in Rostocker Südstadt Von Nicolas Bahr | 02.03.2023, 17:49 Uhr

Ob Mensa, Bibliothek oder eine gemütliche Ecke zum Entspannen – am neuen Campus des Pädagogischen Kollegs in der Südstadt finden Berufsschüler nahezu alles, was sie während ihrer Ausbildung brauchen. Am 2. März wurde der Standort feierlich eröffnet.