Autos reihen sich dicht an dicht. Der Ulmenmarkt in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) wird seinem Namen lange schon nicht mehr gerecht. Ulmen und Marktstände, gar Aufenthaltsmöglichkeiten sucht man auf dem Areal vergebens, das eher einem Parkplatz gleicht. Zukünftig soll das jedoch ein Ende haben, die Fläche umgestaltet werden. "Eine Bebauung der Fläche haben wir ausgeschlossen", stellte Stadtchefplaner Ralph Müller jedoch deutlich klar. Ob eine Tiefgarage kommt, steht laut Stadt noch nicht fest.

Doch bei der Entwicklung der Fläche warten die Beteiligten scheinbar gegenseitig aufeinander. Denn während die Nordwasser GmbH Vorgaben der Stadt zur künftigen Nutzung des Areals benötigt, um das dort unterirdisch geplante Rückhaltebecken für Regenwasser zu realisieren, will das Stadtplanungsamt die Fläche in Abhängigkeit dieser Anlage planen.

Nordwasser wartet auf Vorgaben der Stadt

Weil die Leitachse für die Entwässerung Röper-Warnow, die unter anderem unterhalb der Ulmenstraße verläuft, erneuert wird, ist dort Regenwasserrückhaltebecken notwendig. Dieses soll laut Nordwasser-Sprecherin Bettina Kalnins, während des dritten Bauabschnitts unter dem Ulmenmarkt auf rund einem Drittel der Fläche entstehen.

Für die konkreten Pläne benötige Nordwasser allerdings Vorgaben zur zukünftigen Nutzung des Ulmenmarktes und Flächen von der Stadt für die Bauarbeiten, so Kalnins. Aktuell sei noch nicht klar, wann mit dem dritten Bauabschnitt begonnen werden könne.

Die Stadt scheint sich jedoch mit ihren Planungen für den zentralen Platz in der KTV am Nordwasserprojekt zu orientieren. Denn auf Anfrage teilte das Stadtplanungsamt mit: "In Abhängigkeit dieser Anlage soll oberirdisch eine attraktive Platzgestaltung erfolgen und die Aufenthaltsqualität des Ulmenmarktes erhöht werden." Sicher ist, "als eine Parkplatzfläche ist diese wichtige Freifläche in ihrem Wert derzeit untergenutzt", ist aus dem Amt weiter zu hören.

Stellflächen könnten in Tiefgarage verschwinden

Dennoch müssten ein Teil der 150 Stellflächen auf dem Ulmenmarkt erhalten bleiben. Obwohl laut Nordwasser bereits klar sei, wie groß der Regenwassersammler sein wird, hat die Stadt nach wie vor keine konkreten Vorstellungen für Ersatzparkplätze, die auch in einer Tiefgarage enstehen könnten. Die dementsprechenden Untersuchungen würden jedoch noch ausstehen, so die Mitteilung vom Amt.

Der Ortsbeirat KTV würde grundsätzlich eine Tiefgaragen-Lösung begrüßen. Denn mit der Fertigstellung des Ulmicums werde in Zukunft der Parkdruck im Viertel noch steigen, so Felix Winter (Grüne), Vorsitzender des Gremiums. Bereits jetzt würden mehr Stellflächen genutzt als ausgewiesen sind.

Noch sei dies jedoch alles "Zukunftsmusik". Im Vordergrund sollte laut Winter die Planungen für das Nordwasserprojekt stehen. "Es ist wichtig zu wissen, was dort genau passiert, um dann die Ulmenstraße planen zu können." Denn als eine der Hauptverbindungen durch die KTV sei es wichtig, dass die Bauarbeiten dort zügig abgeschlossen werden.

Stadtentwicklungsausschuss soll diskutieren

Aktuell laufe laut Kalnins der zweite Bauabschnitt. "Dieser umfasst den Bau von jeweils rund 240 Metern neuen Leitungen zur Verteilung des Trinkwassers sowie zur verbesserten Ableitung von Schmutz- und Regenwasser." Bis April 2021 sollen die Arbeiten beendet sein.

Schwung in die weiteren Planungen könnte am 10. Dezember auf der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses der Bürgerschaft kommen. Dann sollen die Mitglieder über den aktuellen Sachstand zum Ulmenmarkt informiert werden und darüber diskutieren.