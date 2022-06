Der Sail-Fisch ist ein Werk des ausstellenden Künstlers Till Dörner. FOTO: Till Dörner Am Pfingstwochenende Kuriose Kunstwerke können in Kritzmow begutachtet werden Von Nicolas Bahr | 03.06.2022, 14:57 Uhr

Ein gelber Schirm weist am Pfingstwochenende in Kritzmow auf eine besondere Kunstausstellung hin. Drei Tage lang werden in der Scheunengalerie unter anderem witzige Porträtkacheln und Fisch-Grafiken ausgestellt.