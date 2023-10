Im Anschluss feierten die Hanseaten eine geile Mugge der Erleichterung: „Nein, sorg dich nicht um mich, du weißt, ich liebe das Leben“, drang lautstark die Stimme von Vicky Leandros aus der Kabine des Gewinners; der Schütze des einzigen Treffers hatte in der benachbarten Mixed Zone etwas Mühe, sich verständlich zu machen. Das Siegtor zu erzielen sei viel schöner als den Anschluss, sagte Jasper van der Werff, der vorher bereits beim 1:3 gegen Düsseldorf traf, für das 1:2 sorgte.

Und so geschah es in der 87. Minute: „,Rossi‘ (Damian Roßbach – d. Red.) sagte vor der Ecke zu mir, komm, wir machen das Ding noch rein. Ich sehe nur, dass der Ball in meine Richtung fliegt, gehe da voll rein und sehe ihn dann im Netz zappeln“, erzählte der Innenverteidiger, wie er die Vorlage von Alexander Rossipal verwandelte.

Jasper van der Werff: Wir haben immer daran geglaubt und nicht gezweifelt

„Es ist ein sehr schönes Gefühl. Ich freue mich sehr vor allem über die drei Punkte. Ein schöner Tag“, strahlte der gebürtige St. Gallener und hob hervor: „Die ganze Mannschaft hat bis zur letzten Sekunde gekämpft, wir haben immer daran geglaubt und nicht gezweifelt. Uns war es wichtig, defensiv gut zu stehen und wenig zuzulassen. Das ist uns sehr gut gelungen. Wir wollten unbedingt den Dreier, er bringt uns jetzt erst mal wieder ein bisschen nach oben, und wir sind sehr zufrieden.“

Der FC Hansa leistete sich diesmal nicht erneut eine längere „Aufwachphase“ und begann mit Schmackes. Kevin Schumacher, auf einmal halblinks völlig frei und mit genug Zeit, traf das Außennetz (4.), Juan José Perea, angeschossen vom Braunschweiger Ivanov, den Pfosten (18.).

Aber auch die Gäste wurden gefährlich: Kaufmann verfehlte das Tor (32.). Ebenso rollte die Kugel vorbei, nachdem Hansa-Keeper Markus Kolke bei einer Rettungsaktion weit aus seinem Tor herauslief, gegen Krüger zu spät kam (36.).

In die zweite Halbzeit kamen die Rostocker gar nicht gut. Die Eintracht klar am Drücker und Hansa abermals im Glück, als Kopfbälle von Griesbeck (54.) und Gómez (56.) daneben flogen.

Letztlich gehörte der entscheidende Moment den Weiß-Blauen. Gegen das Tor des Tages hatte auch Video Assistant Referee Benjamin Cortus, der ansonsten nicht gebraucht wurde, nichts einzuwenden, und das Gros der 25600 Zuschauer reagierte ekstatisch. So auch der 71-jährige Sammy aus Australien, dessen Urgroßeltern aus Rostock stammten und der seit März über mehr als 5000 Kilometer mit dem Fahrrad „angereist“ war.

Damian Roßbach: Wir haben es eindrucksvoll geschafft, die Null zu halten

„Das Wichtigste war, dass wir nach acht Gegentoren in drei Spielen wieder die Null halten. Das haben wir heute eindrucksvoll geschafft. Wir hauten alles rein, haben das unfassbar gut gemacht, auch wenn Braunschweig in der zweiten Halbzeit echt gut im Spiel, gefühlt von der 50. bis zur 80. Minute besser und aktiver war“, resümierte Damian Roßbach, der super abräumte, in der 40. Minute per Kopf auch eine Riesenchance besaß (Gäste-Keeper Hoffmann hielt stark).

„Es war ein Arbeitssieg“, so der behelmte Abwehrchef weiter: „Wir haben von vorne bis hinten und von Minute eins bis 95 alle Tugenden gezeigt. Wir warfen uns von Anfang an in die Zweikämpfe. Das gab uns das richtig geile und gute Gefühl, das wir in den letzten Spielen nicht hatten, und nur so können wir in der 2. Liga überleben – wenn wir über die Physis, die Leidenschaft, Wille und Kampfgeist kommen.“