Entlang der Promenade im Ostseebad Erster Planetenlauf in Warnemünde verknüpft Wissenschaft und Sport Von Maria Pistor | 19.09.2023, 17:03 Uhr Die Doktoranden Philipp May (l.) und Uwe Kleinschmidt zählten bei einem Hochschulwettbewerb zum Thema „Den Kosmos erlebbar machen" zu den Preisträgern. Sie haben sich dem Planetenweg in Warnemünde gewidmet. Foto: Maria Pistor

In einem Hochschulwettbewerb konnte sich ein Team um Philipp May und Uwe Kleinschmidt von der Uni Rostock durchsetzen. Die jungen Wissenschaftler haben den sechs Kilometer langen Planetenweg in Warnemünde auf Vordermann gebracht.