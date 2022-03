Das Haus in der Liskowstraße 36/37 ist ein recht unscheinbares, etwas heruntergekommenes Mehrfamilienhaus nahe dem Rostocker Lindenpark. Inmitten des bei Familien und Studierenden beliebten Tweelviertels gelegen, gehört es keiner Wohnungsgenossenschaft – der Vermieter der Bewohner ist die Landesärztekammer Mecklenburg-Vorpommern. Geht es nach Kommunalpolitiker Reinhard Knisch (Grüne), könnten hier Geflüchtete aus der Ukraine ein Obdach finden. Denn: In dem Haus stehen von 12 Wohnungen zehn Einheiten leer.

Die Ärztekammer ist seit 2005 Eigentümerin des Hauses. Damals erreichte die Ärztevertretung die Rückübertragung des Grundstückes von der Wiro. Denn: Vor 1945 gehörte das Grundstück bereits der damaligen Reichsärztekammer. Als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts darf die Kammer aber nicht als Vermieterin fungieren. Daher ziehen, so Sass, auch keine neuen Mieter in das Haus ein. Sie bedauerte den Schwebezustand des Hauses.

Augenscheinlich befindet sich das Wohnhaus aus der Nachkriegszeit jedoch nicht mehr im besten Zustand, vielmehr versetzt es Passanten in Zeiten, in denen Hausfassaden meist grau und Doppelkastenfenster gewöhnlich waren. Knisch spricht von „DDR-Standard“ und einem dichten Dach.

Sie entgegnete Knischs Forderungen: „Ob sich das Gebäude als vorübergehende Unterkunft für Flüchtlinge eignet, kann die Kammer nicht einschätzen.“ Im Jahr 2015 sei es nach ähnlichen Vorschlägen ein Vertreter der Stadt gewesen, der den Zustand des Hauses als für die Unterbringung von Geflüchteten ungeeignet einstufte.

Am Donnerstag tagt der Sozialausschuss der Hansestadt zur Flüchtlingsunterbringung in Rostock. Knisch, der Mitglied des Gremiums ist, will das Wohnhaus in der Liskowstraße zum Thema der Diskussion machen.