Rostock Polizei ermittelt gegen einen Mann nach Hitlergruß Von Haley Hintz | 16.08.2023, 05:30 Uhr In Rostock ermittelt die Polizei gegen einen Mann. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archiv up-down up-down

Am Rande einer angemeldeten Versammlung am Montag in Rostock fiel ein Mann auf, der mehrfach den Hitlergruß zeigte.