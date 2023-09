Zwangsprostitution und Diebstahl Mit drei Haftbefehlen gesucht: Bundespolizei stellt Mann am Hauptbahnhof Rostock Von Aline Farbacher | 21.09.2023, 12:22 Uhr Am Mittwoch, 20. September, konnte ein flüchtiger Straftäter nach einer Verfolgung am Hauptbahnhof Rostock durch Bundespolizisten gefasst und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt werden. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down

Den 31-jährigen Mann konnte die Polizei am 20. September stellen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen am Rostocker Hauptbahnhof wurde der Verurteilte in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.