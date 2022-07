In der Warnowstraße konnte die Polizei den Autofahrer stoppen. FOTO: dpa/Armin Weigel (Symbolfoto) up-down up-down Rostock Polizei stoppt 29-jährigen betrunkenen Autofahrer Von Anne Luttermann | 26.07.2022, 14:54 Uhr

Weil ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie der 29-jährige Autofahrer in Schlangenlinien in Rostock fuhr, konnte die Polizei eingreifen. Was den Autofahrer nun erwartet.