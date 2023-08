Am Montagmorgen, 28. August, gegen 8 Uhr fiel einem Zeugen in Rostock der Fahrer eines Pkw Renault auf, der offensichtlich Schwierigkeiten hatte, sein Fahrzeug unter Kontrolle zu halten, teilte Dörte Lembke, Sprecherin der Polizeiinspektion Rostock, am Dienstag, 29. August, mit.

Der aufmerksame Zeuge sah, dass der vor ihm fahrende Renault in deutlichen Schlangenlinien auf eine Tankstelle in der Hinrichsdorfer Straße zufuhr und informierte die Polizei. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass der Rostocker stark betrunken war. Der Test ergab einen Wert von 3,67 Promille.

Der 64-Jährige gab an, am Vorabend auf einer Feier gewesen zu sein. Er habe nur kurz geschlafen und

sei nun auf dem Weg nach Hause. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.