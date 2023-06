Nach einem Brand in Rostock sucht die Polizei Zeugen. Foto: dpa up-down up-down Brandstiftung vermutet Polizei sucht Zeugen nach Böschungsbrand in Rostock Von Jens Griesbach | 02.06.2023, 12:51 Uhr

Bei einem Flächenbrand an der Bahnstrecke Dalwitzhofer Weg in Richtung Kavelstorf geht die Polizei von Brandstiftung aus. Wer hat was gesehen?