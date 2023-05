Holten sich die begehrte Trophäe bei der Landesgrillmeisterschaften MV 2023: Das In-Team BBQ mit Stephan Fels, Eike Janßen, Team-Chef Sebastian Ehrke, Tim Schädlich und Patrick Strümpfel. Foto: Anja Engel/Hanse Messe up-down up-down Landesmeisterschaft MV 2023 In-Team BBQ holt sich den Titel bei der Premiere der Landesgrillmeisterschaft in Rostock Von Maria Pistor | 21.05.2023, 19:24 Uhr

Eingebettet in die Flair am Meer wurden am Sonntag nicht nur die besten Griller des Landes gesucht. Die Messe war auch Treffpunkt für Hobby- und Profigriller, Fleischliebhaber und Fans der Outdoor-Küche. Und das sind nicht nur Männer.