Ein Investor müsste das Petritor gemäß des Entwurfes des Planungsbüros gmp International GmbH aus Berlin verwirklichen. Foto: Firma gmp International Millionen-Projekt in Rostock Privater Investor soll Petritor wieder aufbauen Von Aline Farbacher | 15.01.2023, 17:29 Uhr

Das Petritor in der Östlichen Altstadt sollte bereits 2018 wieder aufgebaut werden, dann wurde das Projekt von Ex-OB Claus Ruhe Madsen gestoppt. Nun will die Stadt die Umsetzung wieder, ohne dafür selbst zahlen zu müssen. Was das Projekt für einen Investor attraktiv macht.