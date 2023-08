Programm im Überblick Das können Besucher am Freitag auf der Hanse Sail in Rostock erleben Von Antje Kindler | 10.08.2023, 13:43 Uhr Schiffe gucken, Fotos schießen und jede Menge Trubel an Land - das erwartet Besucher am Freitag, 11. August, auf der Hanse Sail in Rostock. Foto: dpa/Frank Hormann up-down up-down

Die Hanse Sail in Rostock bietet am Freitag wieder ein vielseitiges Programm in Warnemünde, im IGA-Park und am Stadthafen. Von Open Ship über den Liveauftritt eines ehemaligen Caught in the Act-Boyband-Mitglieds bis hin zum Strandsandkino – das erwartet die Besucher am zweiten Sail-Tag.