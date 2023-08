Hanse Sail-Programm in Rostock „Gorck Fock“ besichtigen und Restböllern – Das können Besucher am Sonntag erleben Von Antje Kindler | 12.08.2023, 15:00 Uhr Am Sonntag können Besucher die „Gorch Fock“ beim Open Ship erkunden. Foto: dpa/Frank Molter up-down up-down

Am 13. August klingt die Hanse Sail in Rostock langsam aus. Zu erleben gibt es in Warnemünde, im IGA-Park und am Stadthafen dennoch einiges. Vom Beachvolleyball-Turnier für Kinder über Open Ship und Gottesdienst bis hin zu Livemusik – das erwartet die Besucher am letzten Sail-Tag.