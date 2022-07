Die Rostockerin Sabine Walther lässt sich im mobilen Spezial-Lkw vom medizinischen Fachangestellten David Gudschinski auf die MRT-Voruntersuchung vorbereiten. FOTO: Joachim Kloock/Klinikum Südstadt Rostock up-down up-down Mobile medizinische Untersuchung Projekt HerzCheck ermöglicht auch in und um Rostock frühe Diagnosen Von Caroline Bothe | 26.07.2022, 16:08 Uhr

Mithilfe eines umgebauten Lkw soll künftig eine Früherkennung von Herzschwäche möglich sein, auch auf dem Land. Das HerzCheck-Projekt macht MRT-Untersuchungen in MV und Brandenburg mobil. Am Dienstag wurde der letzte Standort in Rostock eröffnet.