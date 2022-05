Am Rostocker Brink, wo derzeit noch zahlreiche Autos stehen und fahren, soll es schon bald eine Fußgängerzone sowie einen verkehrsberuhigten Bereich geben. FOTO: Nicolas Bahr Projekt Sommerstraße 2022 Rostocker Brink wird wieder zur autofreien Zone – zumindest fast Von Nicolas Bahr | 24.05.2022, 18:00 Uhr

Am Brink in der Rostocker KTV haben Fußgänger bald wieder Vorrang. Anfang Juni geht das Projekt Sommerstraße mit leichten Veränderungen in die zweiten Runde. Diese kommen allerdings nicht bei jedem gut an.