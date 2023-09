Ohne Umschweife kann wohl bereits nach dem ersten Verhandlungstag gesagt werden: „Für den Angeklagten sieht es sehr gut aus“, dank mehrerer rechtlicher Vorgespräche, denen alle Gerichtsbeteiligten, auch der Verteidiger Dr. Peter-Michael Diestel zustimmten. Sein Mandant Prof. Dr. Dr. Günther Krause (60), der ehemalige Bundesverkehrsminister, sitzt seit Montag, 4. September, im Rostocker Landgericht wegen Betruges und Bankrotts auf der Anklagebank.

Die Staatsanwaltschaft Rostock beschuldigt ihn, im Zeitraum von Dezember 2017 bis Dezember 2020 bei zu erwartender Zahlungsunfähigkeit erhebliche Bestandteile seines Vermögens verheimlicht oder auch beiseite geschafft zu haben. Das seien aber Gelder, die im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zur Insolvenzmasse gehören.

Insgesamt werden dem Angeklagten 13 Taten vorgeworfen. Der Staatsanwalt benötigte über eine Stunde für das Verlesen der Anklageschrift. Demnach soll Prof. Krause, über dessen Vermögen im Jahre 2013 ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, Honorare, Aufwandsentschädigungen für seine Mitwirkung an TV-Sendungen und Buchveröffentlichungen entgegen seiner rechtlichen Verpflichtung beim Insolvenzverwalter nicht angezeigt, sondern über eine rechtliche Konstruktion unter Mitwirkung der in Spanien ansässigen Unternehmung seiner Ehefrau versteckt haben.

180.000 Euro für Teilnahme am RTL-Dschungelcamp

Außerdem soll er dem Insolvenzverwalter falsche Angaben über seine Einnahmen gemacht haben. Der Vertreter der Rostocker Staatsanwaltschaft wirft Krause vor, insgesamt 372.440,29 Euro unrechtmäßig erlangt zu haben. Darunter befinden sich auch die 180.000 Euro aus seiner Teilnahme an der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Für seinen Auftritt in der Show von Kurt Krömer erhielt er 100.000 Euro. Hinzu kommen Beträge für Talkshows sowie Beratertätigkeiten im angesagten spanischen Unternehmen. Hier bekam er ein Tagesgeld von 1920 Euro, außerdem arbeitete er an der Bauhochschule in Wismar als Honorarprofessor.

In einem weiteren Fall beschuldigt ihn die Staatsanwaltschaft, im Januar 2021 von einer Anlegerin einen zinsfreien Kredit von 10.000 Euro bekommen, sie aber über seine Zahlungsfähigkeit und Zahlungsbereitschaft getäuscht zu haben.

Prof. Dr. Günther Krause (r.) und sein Verteidiger Dr. Peter-Michael Diestel Foto: Stefan Tretropp

In dem Verständigungsgespräch einigten sich die Beteiligten darauf, dass bei einem vollständigen und glaubwürdigen Geständnis des Angeklagten als Vorbedingung eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten bis hin zu zwei Jahren möglich wären, die auch noch zur Bewährung ausgesetzt werden könnten. Der Vorsitzende Richter schränkte den Beschluss aber dahingehend ein, dass, sollten neue Beweise auftreten oder das Prozessverhalten des Angeklagten nicht den Vorgaben des Gerichts entsprechen, würde der Beschluss rückgängig gemacht.

Günther Krause laut Verteidiger ein „hoffnungslos verschuldeter Rentner“

„Mein Mandant räumt den Sachverhalt, wie vorgetragen, ein“, sagte der Verteidiger. „Vor Ihnen steht ein Angeklagter in Scham und Demut, der im Rückblick seine Fehler eingesehen hat. Mein Mandant ist schwer krank, verfügt nur noch über 30 Prozent der normalen Herzleistung. Er ist ein hoffnungslos verschuldeter Rentner, der von der Hand in den Mund lebt. Ihre Entscheidung wird über sein zukünftiges Leben bestimmen“, so Krauses Verteidiger.

Die angekündigten 15 Verhandlungstage werden wohl nicht benötigt. Aber am Montag, 11. September, wird der Prozess fortgesetzt.

