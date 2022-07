Uwe Albrecht mit seinem Puppenstelz-Act als irisches Einhorn. FOTO: Caroline Bothe up-down up-down Straßenkunstfestival in Rostock Stelzenläufer Uwe Albrecht begeistert hoch zu Ross Von Caroline Bothe | 15.07.2022, 15:48 Uhr

In der Woche vom 11. bis zum 15. Juli verwandelten verschiedene Künstler den Universitätsplatz in der Kröpeliner Straße beim Rostocker Straßenkunstfestival in ihre Bühne. Mit dabei war auch Puppenspieler und Stelzenläufer Uwe Albrecht und seine Kunstfiguren.