MerQury-Frontmann Jody Cooper singt in der Show „Queen Classic" alte Queen- und Freddy Mercury-Hits. Foto: Gene Glover/Volkstheater Rostock Rock trifft auf Klassik: Show bringt die großen Queen-Hits zurück auf die große Bühne Von Antje Kindler | 22.05.2023, 14:41 Uhr

Eigentlich sollte die Show „Queen Classic“ bereits 2020 im Ostseestadion stattfinden, doch dann kam Corona. Am 17. Juni ist es nun so weit, zusammen mit der Band MerQury, Solisten und der Norddeutschen Philharmonie heißt es dann: „We will rock you!“ im IGA-Park.