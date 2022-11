Rettungskräfte an der Unfallstelle. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Rostock Radfahrerin stirbt bei schwerem Unfall auf Stadtautobahn Von Stefan Tretopp | 05.11.2022, 15:46 Uhr

Eine 75-jährige Frau ist am Samstagnachmittag an der Abfahrt Rostock-Lütten Klein von einem Auto erfasst worden. Trotz längerer Reanimation verstarb die Seniorin noch an der Unfallstelle.