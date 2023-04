Die Weichen und Signale sind gestellt: Die Sanierung des Güterrangierbahnhofs Rostock Seehafen hat begonnen. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Komplettsanierung gestartet Rangierbahnhof im Seehafen Rostock wird fit für die Zukunft gemacht Von Jens Griesbach | 27.04.2023, 17:42 Uhr

Der größte Güterrangierbahnhof in Mecklenburg-Vorpommern im Rostocker Seehafen wird in den nächsten zehn Jahren komplett saniert. Was alles geplant ist.