Rostock-Langenort Rechtsstreit um Geflüchtetenunterkunft entbrannt Von Aline Farbacher | 05.09.2022, 19:07 Uhr

Laut dem Vermieter wären Schäden längst behoben. Währenddessen will die Stadt mit dem Bau von Containern an der Fiete-Reder-Halle in Marienehe eine Alternative für Geflüchtete schaffen.