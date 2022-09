Mit der Regenbogenbank will die Hansestadt Rostock ein farbenfrohes Signal setzen, dass Vielfalt, Gleichstellung und Antidiskriminierung wichtige Anliegen sind. Symbolfoto: Andreas Arnold up-down up-down Signal gegen Diskriminierung Regenbogenbank wird in Rostocker Wallanlagen aufgestellt Von Jens Griesbach | 15.09.2022, 17:56 Uhr

In der kommenden Woche soll die Sitzbank in der Rostocker Innenstadt errichtet werden. Die Hansestadt will damit ein Zeichen der Toleranz setzen.