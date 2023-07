Viola Leonhardt (l.) ist seit einigen Jahren die Hausdame und Leiterin vom Haus Mühlenblick der Volkssolidarität in der Laakstraße 6. Bewohnerin Marianne Knoblich lebt bereits seit 24 Jahren im Haus. Foto: Maria Pistor up-down up-down Fest im Ostseebad Warnemünder Seniorenresidenz Haus Mühlenblick feiert 25. Jubiläum Von Maria Pistor | 03.07.2023, 16:00 Uhr

An der Informationstafel vom Haus Mühlenblick in der Warnemünder Laakstraße wird es bereits verkündet: Am Mittwoch feiern Haus und Bewohner den 25. Geburtstag der Einrichtung der Volkssolidarität.