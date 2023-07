Die inRostock GmbH prüft im Vorfeld bei jedem Künstler, ob es Auffälligkeiten gibt oder ob bei den behörden etwas gegen die Gruppe oder die Person vorliegt. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostock Richtlinien für Veranstaltungen in der Stadthalle gefordert Von Anne Luttermann | 14.07.2023, 14:35 Uhr

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Veranstaltungen in der Stadthalle durchgeführt, die zu erheblichen Diskussionen geführt haben. Nun fordern die Rostocker SPD und Linke Regeln. Was die Stadt und die Stadthallen-Chefin dazu sagen.