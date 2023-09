Der Zeitplan war stramm, die fünf Laster voll und professionell gepackt. Nach der Rückkehr von einem Volksfest in Nürnberg hatten Schausteller Fred Geisler und seine Leute zu tun, damit das Riesenrad ab Samstag, 16. September, wieder in Warnemünde seine Runden drehen kann. „Wir hatten schon gedacht, das Riesenrad muss zum TÜV“, vermutete zwischendurch bereits eine Passantin. Doch zum TÜV muss das Riesenrad nur alle zwei Jahre, klärt Schaustellerin Katrin Geisler auf.

Katrin Geisler hat bereits das Dirndl ausgepackt, denn am Samstag um 15 Uhr ist Fassbieranstich. „Dann gibt es eine Runde Freibier“, verspricht die Vollblut-Schaustellerin. Das ist der Auftakt für die Bayrischen Wochen, die noch bis zum 8. Oktober am Treffpunkt am Riesenrad auf der Mittelmole stattfinden. Bereits am Donnerstag haben die Mitarbeiter die Gondeln des Riesenrades blitzblank geputzt.