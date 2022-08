Das 58 Meter hohe Riesenrad auf der Mittelmole bietet einen tollen Ausblick auf die Sail in Warnemünde. Franziska Geisler setzt mit dem kleinen Stammtisch-Riesenrad mal einen Höhenvergleich. FOTO: Maria Pistor up-down up-down Hanse Sail in Warnemünde Touristen schätzen Ausblick vom Leuchtturm und Riesenrad auf Spektakel Von Maria Pistor | 11.08.2022, 19:14 Uhr

Während der Hanse Sail ist Warnemünde voll mit Menschen. Einheimische und Touristen schieben sich an den Ständen der Promenade und am Neuen Strom an den Schiffen vorbei. Worauf sich die Besucher am ersten Veranstaltungstag besonders freuten und was im Ostseebad los war.