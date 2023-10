Was tun, wenn die Gesundheit plötzlich nicht mehr mitmacht und ein Weiterarbeiten im Job nicht mehr möglich ist? Vor dieser Frage stand auch der 54-jährige Roman Koos. Bis er die Lösung in Rostock fand. Im von vielen Menschen noch nahezu unbekannten Bildungsinstitut des steuerberatenden Berufs in Lütten Klein wagt er einen Neustart und absolviert eine Umschulung zum Steuerfachangestellten, teilt Anette Pröber für das Rostocker Bildungsinstitut mit.

Koos ist einer von jährlich etwa 1500 Menschen, die dort eine Weiterbildung absolvieren. Ein Herzinfarkt beim Joggen warf den Verkaufsleiter eines Autohandels vor drei Jahren aus der Bahn. „Ich fühlte mich bis dahin vollkommen fit. Es traf mich wie ein Schlag aus heiterem Himmel. Die anschließende Eingliederung in den Arbeitsprozess fiel mir schwer, mir fehlte die Kraft“, erzählt Roman Koos.

Jährlich etwa 1500 Menschen lassen sich im Rostocker Bildungsinstitut umschulen oder weiterbilden. Foto: Anette Pröber

Der 54-Jährige schaute sich nach Rücksprache mit der Rentenversicherung nach einem neuen Job in seiner Heimatstadt Wolgast um und fand schließlich den Weg in eine Steuerberaterkanzlei. „Das Praktikum hat mir Freude gemacht und ich wusste sofort, dass der Job etwas für mich ist. Ich bin zahlenaffin.“ Koos entschloss sich, den Abschluss als Steuerfachangestellter zu erwerben. Seit einem Jahr wechselt er nun regelmäßig seinen Büroplatz in der Kanzlei mit dem Klassenzimmer im Bildungsinstitut in Rostock.

Rostockerin schult nach Diagnose Multiple Sklerose um

Auch die 37-jährige Katrin Ostrowski drückt wie Koos und ein Dutzend anderer Umschüler noch einmal die Schulbank in der Ostseeallee 40. Die Rostockerin musste sich aus gesundheitlichen Gründen beruflich neu orientieren. „Die Diagnose Multiple Sklerose war für mich und meine Familie ein Schock. Ich war Friseurmeisterin, ein absoluter Traumberuf für mich, und plötzlich ging das nicht mehr“, erzählt sie.

Nach der Diagnose Multiple Sklerose konnte die Rostockerin Katrin Ostrowski ihren Beruf als Friseurmeisterin nicht mehr ausüben. Foto: Anette Pröber

Laut Pröber gibt es seit 2012 die Möglichkeit, am Berufskolleg des Bildungsinstitutes in Lütten Klein, eine Ausbildung beziehungsweise Umschulung zum Steuerfachangestellten zu absolvieren. „Damit entsprechen wir zahlreichen Wünschen von Menschen, die bereits einen Berufsabschluss besitzen und die sich auf dem Arbeitsmarkt neu orientieren wollen“, sagt Monika Heidenreich, Geschäftsführerin des Bildungsinstitutes.

Steuerfachangestellte in MV gesuchte Fachkräfte

Auch für Eltern mit Kindern, die beispielsweise nicht mehr dauerhaft in Schichten arbeiten können oder Studenten, die einen Job mit Karrierechancen suchen, sei das Angebot eine Alternative. Steuerfachangestellte seien mit ihrem kaufmännischen und steuerrechtlichen Wissen in Mecklenburg-Vorpommern „geschätzte und gesuchte Fachkräfte“, so Heidenreich, die zusammen mit ihrem Team eng mit den Kanzleien zusammenarbeitet.

Mit ihrem Team verhilft Geschäftsführerin Monika Heidenreich (vorne) rund 1500 Menschen zu einem Abschluss und damit zu einer neuen beruflichen Perspektive. Foto: Anette Pröber

16 Umschüler und 30 Auszubildende haben in diesem Jahr den Schritt gewagt, den Koos und Ostrowski bereits eingeschlagen haben. Viele mit „bunten Lebensläufen“, sagt Monika Heidenreich.