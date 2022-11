Vor der 8. Strafkammer beginnt die Hauptverhandlung gegen den 77-jährigen Günter H. wegen Steuerverkürzung in großem Ausmaß. Dem Angeklagten wird vorgeworfen in der Zeit von Mai 2007 bis Januar 2013 in 29 Fällen Steuern, in vier Fällen davon in großem Ausmaß, verkürzt zu haben. Laut Anklage soll er als Makler für Immobilien- und Bauvorhaben Vermittlungsprovisionen erhalten und diese Einkünfte nicht dem Finanzministerium mitgeteilt haben. Hierdurch soll er insgesamt 311.408,00 € Einkommenssteuer, 101.406,00 € Gewerbesteuer und 269.669,14 € Umsatzsteuer verkürzt haben. Weitere Termine sind wie folgt anberaumt: 23.11., 03.12.2020 jeweils 10.00 Uhr und 17.12.2020 14.00 Uhr.

