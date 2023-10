Ein Dachstuhlbrand im Rostocker Nordosten hat in der Nacht zum Freitag eine Vielzahl an Feuerwehren über mehrere Stunden gefordert. Aus noch nicht geklärter Ursache entstand gegen 23.15 Uhr am Donnerstagabend im Bereich des Daches einer Doppelhaushälfte im Ludwig-Feuerbach-Weg ein Brand.

Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren war es wohl zu verdanken, dass nicht noch größerer Schaden entstand und Nachbarhäuser unbeschadet blieben. Wie die Polizei mitteilte, schlugen bereits sichtbar erste Flammen aus dem Dachstuhl beim Eintreffen der Beamten.

Bewohner können sich unverletzt retten

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich vier Personen in dem Haus. Diese konnten sich selbständig ins Freie retten und mussten dann draußen mitansehen, wie die Feuerwehrleute die Flammen bekämpften. Dazu statteten sich die Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz aus und betraten das Gebäude. Sie löschten die Flammen von innen. Zeitgleich brachten andere Feuerwehrleute eine Drehleiter in Stellung. Der Brand war schnell unter Kontrolle gebracht.

Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Foto: Stefan Tretropp Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch die Kriminalpolizei eilte an die Einsatzstelle und begann mit ersten Vernehmungen der Bewohner. Verletzte gab es nicht zu beklagen, die Brandursachenermittlung hat begonnen. Wie hoch der Schaden ist, stand zunächst noch nicht fest. Das betroffene Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.